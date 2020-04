Coronavirus, l'assessore Giampedrone: "Da Costa Luminosa altri 4 ricoveri nelle ultime 24 ore"

"Nell'ospedale di Savona, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 4 ricoveri provenienti da Costa Luminosa". Con queste parole Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile, ha informato sui nuovi casi di Covid-19 provenienti dalla nave che si trova attualmente nel porto savonese.

"Sono tutti cittadini stranieri, purtroppo casi positivi - ha aggiunto Giampedrone - ci sono altri casi positivi all'interno della nave: sono tutti isolati. Gestiamo la situazione così come avvenuto per le altre navi in porto a Genova, dove purtroppo si registrano casi positivi. Questa mattina ho sentito l'autorità sanitaria marittima la quale ha chiesto alla compagnia e all'armatore di poter provare a scalare da quel numero di 120 persone a bordo con lo scopo di provare ad arrivare così ad un numero minimo per il funzionamento della nave, minimissimo direi, ossia un'ottantina di persone. Il tutto ovviamente nella disponibilità della sanità marittima e dell'Asl competente ad effettuare i tamponi a tutti coloro i quali nel frattempo potranno abbandonare la nave".