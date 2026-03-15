Cadono massi sulla Sp2 a Stella: interrotta la strada

Si verifica un cedimento sulla Sp2 a Stella all'altezza della Cartiera praticamente al confine con Albisola Superiore e scatta l'allarme con la provvisoria interruzione della strada.

Sul posto immediato l'intervento della protezione civile impegnata al monitoraggio del territorio. Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Sull'asfalto sono cadute delle pietre scivolate dalla massicciata laterale. Piegato anche un cartello segnaletico.

I Volontari Aib in mattinata sono intervenuti anche per liberare l'Sp2 da un'albero che ostruiva il passaggio. Sono stati registrati allagamenti anche sulla Sp37 ed è stata allertata la Provincia.