Covid-19, la Pro Loco di Gorra e Olle scende in campo a fianco dei cittadini

"Il direttivo della Pro Loco di Gorra e Olle ha deciso di scendere in campo per aiutare i nostri cittadini in questo difficile momento, mettendo in atto alcune significative iniziative.

"Dopo aver partecipato alla raccolta fondi a favore dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per l'acquisto di respiratori con la donazione di mille euro - spiegano in una nota - alcuni giorni fa la nostra Pro loco ha donato 100 mascherine al comando dei carabinieri di Finale Ligure e ieri sono arrivate nella nostra sede altre 700 mascherine acquistate per essere distribuite gratuitamente alla popolazione di Gorra e Olle".

I dirigenti della Pro Loco comunica che giusto il tempo per organizzare il tutto con l'aiuto dell'insostituibile Associazione Carabinieri di Finale, inizierà la distribuzione casa per casa di queste mascherine. Eventuali eccedenze verranno donate all'ospedale all'ospedale Santa Corona.

Ma le iniziative messe in campo non si fermano qui. A giorni la Pro Loco di Gorra e Olle provvederà a consegnare alla Consulta del Volontariato di Finale Ligure alcuni pacchi alimentari che verranno distribuiti dalla Caritas alle famiglie in difficoltà.

"Ringraziamo tutte le associazioni che ci aiuteranno. 'Forza Uniti ce la faremo"" concludono dalla Pro Loco.