"Sci di fondo on the beach" torna a Laigueglia per sostenere la Fondazione Airc

Laigueglia si prepara all’edizione numero 15 di “Sci di fondo on the beach”, con squadre in arrivo da tutta Italia il 9 maggio che si sfideranno sul litorale di uno dei borghi più belli d’Italia.

Negli anni hanno partecipato alla manifestazione le località di: Limone Piemonte (Cn), Valle Pesio (Cn), Aprica (So), Prato Nevoso (Cn), Cai Milano, Clusone (Bg), Borgo San Dalmazzo (Cn), Cogne (Ao), Valle Stura (Cn), San Giacomo di Roburent (Cn), Savona, Genova, Champorcher (Ao), Prali (To), Alassio, Laigueglia, Valmala (Cn), Sanremo (Im), Sestriere (To), Torgnon (Ao), Entracque (Cn), Anterselva (Bz), Pragelato (To), Valsavarenche (Ao), Bardonecchia (To), Serravalle Scrivia (Ge), Ponte di Legno (Bs), Subiaco (Roma), Sci Club Cunardo Varese, Valtellina, Valle Ellero (Cn) e Valle Maira (Cn).

Hanno inoltre presenziato campioni dello sci di fondo e alpino italiani, mondiali e olimpionici: Celina Seghi (sci alpino), Stefania Belmondo (fondo), Mattia Casse (sci alpino), Marta Bassino (sci alpino), Alessandra Merlin (sci alpino e carving), Corrado Barbero (sci alpino), Elisa Brocard (fondo), Francesca Baudin (fondo), Alice Canclini (fondo), Pietro Dutto (biathlon), Dominik Windisch (biathlon), Davide Negroni (fondo), Gaia Brunello (biathlon). Tra gli ospiti anche ex campioni di altri sport come Evaristo Beccalossi e Claudio Chiappucci, oltre a Roberto Baffo da Crema, storico personaggio tv e oggi inviato a Striscia la Notizia.

Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi fino ai bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti – si svolgano gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e altre novità non ancora annunciate.

Le iscrizioni, gratuite, sono ancora aperte. I requisiti richiesti sono una squadra formata da 4 o 5 elementi, con entusiasmo e voglia di divertirsi. Per formalizzare la propria adesione è possibile scrivere una mail ad agenzia@eccoci.it oppure telefonare al numero 335 5993573 (Marco Dottore).

L’organizzazione di Sci di fondo on the beach 2025 è curata da Eccoci Eventi di Alassio e Bottero Ski di Limone Piemonte, in compartecipazione con il Comune di Laigueglia e con le associazioni e categorie cittadine. Media partner Tgevents Television.

La manifestazione avrà anche finalità benefiche: una delle gare sarà dedicata ad Airc.

In occasione della giornata di sport e divertimento sarà realizzato un programma tv dedicato all’evento, con messa in onda nel circuito televisivo di Tgevents Television che comprende circa 60 emittenti regionali del digitale terrestre, oltre alla diffusione nazionale sul canale 61 del gruppo Netweek e interregionale sul circuito Telecity gruppo Netweek, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta e canale 13 in Liguria e Lombardia.

Domenica mattina, 10 maggio, si svolgerà inoltre il trail/camminata “Tra mare e cielo”, memorial Marco Foschi, evento gemellato con Sci di fondo on the beach. I partecipanti alla gara di sci di fondo avranno uno sconto sulla quota di iscrizione. Anche questo evento ha finalità solidali a favore dell’Odv “Sono sempre io” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello di Savona.