Coronavirus: quattro decessi nelle strutture savonesi nelle ultime 24 ore

• un uomo di 72 anni della Provincia di Savona

• una donna di 89 anni della Provincia di Savona



La Direzione Medica del Presidio di Ponente - ASL 2 segnala 1 decesso :

• una donna di 82 anni della Provincia di Savona

• una donna di 91 anni della Provincia di Savona

La situazione nello spezzino

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi di pazienti COVID-19 positivi, si tratta di:

· una donna di anni 93, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) , residente nel comune di La Spezia e deceduta il 12/04/2020

· una donna di anni 96, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Follo (SP) e deceduta il 12/04/2020.

Inoltre, si registra un decesso avvenuto nella mattina di ieri, 12 aprile (non compreso nella nota del 12 aprile): si tratta di un uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia.

Il report dell'ospedale San Martino di Genova

La Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova segnala 6 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

- Di un paziente nato e residente a Genova di 80 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

- Di una paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso Pronto Soccorso.

- Di una paziente nata a Rivarolo e residente a Genova di 90 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso.

- Di una paziente nata ad Ascoli Piceno e residente a Genova di 96 anni, presso il Padiglione 12.

- Di un paziente nato a Fontanigorda e residente a Genova di 86 anni, presso il Padiglione 12.

- Di un paziente nato e residente a Genova di 68 anni, presso il Padiglione 12.

- Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 37 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 72 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 46 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 47 al Maragliano, 31 al Padiglione Specialità (pazienti ‘grigi’ ossia sintomatici in attesa di tampone o con primo tampone negativo ma con sintomatologia dubbia).

- E’ stato effettuato dall’equipe del dottor Claudio Gustavino, Direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale, il primo parto in diretta tablet in tempi di Covid: grazie al progetto condiviso tra Unità Operativa Sistemi Informatici e Ufficio Stampa, attraverso il contributo di privati e aziende del territorio, che hanno messo a disposizioni con donazioni dirette device, schede sim e cavalletti, il signor Aldo Marubbio di Santo Stefano d’Aveto ha potuto assistere al parto della compagna Laura, che ha messo al mondo la splendida Emilia, di 4 chili e 200 grammi. Aldo, non potendo assistere fisicamente al parto per le ormai note disposizioni di sicurezza emergenziali, lo ha seguito in diretta collegato dalla sua auto, parcheggiata all’esterno del Padiglione 2 del Policlinico. La mamma ed Emilia sono entrambe in ottime condizioni di salute. A partire dalla giornata odierna, i genitori che vorranno, potranno disporre del servizio; tutte e quattro le sale parto sono state attrezzate con tablet e supporti, il personale della struttura è stato formato ad hoc e sono state circolarizzate procedure per: gestione, sterilizzazione e manutenzione dei device.

- Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale hanno visitato oggi attorno all’ora di pranzo diversi reparti Covid+ del Policlinico, portando i loro auguri a medici, infermieri, oss e degenti. Presidente e Assessore, accompagnati dalla Direzione Strategica del Policlinico, hanno visitato il magazzino centrale del Policlinico (dove sono stoccati i DPI per Ospedale e territorio), Laboratorio, 5° piano dei Laboratori, Malattie Infettive. Toti ha incontrato e ringraziato anche i volontari che in questo mese hanno trasportato i viveri offerti dal territorio in Ospedale.