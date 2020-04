Ceriale, Consiglio comunale in diretta via streaming. Sanna (M5S): "Una vittoria per la democrazia"

"Ringrazio l'amministrazione comunale che, accogliendo la mia proposta dell'8 Aprile scorso, ha rivisto la propria posizione e non farà svolgere completamente a porte chiuse il Consiglio comunale di Ceriale di oggi 16 aprile 2020, che verrà trasmesso in diretta streaming" commenta in una nota Rodolfo Sanna del Meetup Ceriale in MoVimento.



"Questa è una grande conquista per i cittadini cerialesi ed una vittoria per la democrazia. Per la prima volta, dopo anni di richieste cadute nel vuoto, finalmente anche Ceriale vedrà il Consiglio Comunale trasmesso in diretta streaming e penso sia importante divulgare questa con ogni mezzo possibile".

"Mi auguro che non si tratti di una misura "una tantum" ed invito a fare in modo che sia la prassi per i prossimi consigli comunali, come tra l'altro promesso 2 anni fa dal Sindaco durante il consiglio di insediamento. Ovviamente tale modalità, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso, si affiancherà e non sostituirà la partecipazione in presenza".

"La diretta streaming dei consigli comunali (sarebbe bello anche delle commissioni consiliari) è uno strumento di democrazia e civiltà, permette ad un numero maggiore di persone di partecipare alla vita politica del paese, pensiamo ad esempio alle persone con ridotte capacità motorie, inoltre, in questa fase dell'emergenza e probabilmente anche nella successiva Fase 2 durante la quale gli assembramenti verranno limitati, la diretta streaming dei consigli comunali diventa l'unico modo per permettere ai cittadini di partecipare, estendendo la possibilità a chi è impossibilitato a recarsi fisicamente nella sala consiglio per motivi di salute, a chi è lontano da Ceriale per motivi di lavoro e permetterà anche ai turisti proprietari di seconde case che avranno piacere, di seguire i lavori consiliari del loro comune preferito per le vacanze estive e non solo".

"Un doveroso ringraziamento spetta soprattutto agli uffici che hanno reso possibile l'attivazione di questo servizio in breve tempo. Il mio intervento dell'8 aprile su SavonaNews (CLICCA QUI)" conclude Rodolfo Sanna, Meetup Ceriale in MoVimento.

Il link per assistere all'evento che si terrà il oggi alle ore 16:30 è il seguente: https://www.facebook.com/comunediceriale/live.