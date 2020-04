Savona: il Pd chiede chiarimenti sull'ordinanza che obbliga all'uso di mascherine

Annuncia il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune a Savona: "Abbiamo inviato all'attenzione del Sindaco di Savona una richiesta di chiarimento in merito all'ordinanza numero 19 del 15 aprile 2020, 'In materia di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid.19 - Individuazione ulteriori aree interdette alla presenza e allo spostamento di persone - spiagge ed aree verdi - misure per esercizi commerciali e trasporto pubblico'. Chiediamo che venga fatta maggiore chiarezza in merito all'ultimo comma in cui si ordina "di indossare mascherine protettive". Si tratta infatti di un' espressione molto generica.

Non tutti i cittadini sono al momento dotati di mascherine - come sappiamo ormai bene si tratta di dispositivi al momento difficilmente reperibili in farmacia e nelle cassette della posta di molti savonesi non sono ancora arrivate le mascherine della protezione civile -. Chiediamo pertanto se col termine mascherine venga inteso il dispositivo medico oppure l'interpretazione debba essere più estensiva cioè qualsiasi sistema di autoprotezione personale per ridurre il contagio (ad esempio mascherine in tessuto o foulard posizionati su naso e bocca).

Crediamo sia necessario chiarire questo passaggio nei confronti sia dei cittadini che degli agenti di P.M. che durante i controlli potrebbero trovarsi di fronte a persone con sistemi di autoprotezione diversi da quelli medici.

Sarebbe anche opportuno, dal nostro punto di vista, che Regione Liguria dettasse regole omogenee per i Comuni. La disomogeneità tra territori contigui può essere un problema visto per esempio che l'obbligo di utilizzo delle mascherine vige anche sui mezzi di trasporto pubblico".