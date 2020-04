Decessi nelle Rsa, la Procura di Savona dopo il Trincheri di Albenga allarga il fascicolo ad altre strutture

Non solo accertamenti sull'Rsa Trincheri di Albenga ma potrebbe essere allargata anche da altre strutture che hanno riscontrato dei decessi causati dal Coronavirus. La Procura di Savona estenderà l'indagine ad altre realtà della provincia, probabilmente quelle dove si è contato il più alto numero di vittime.

Lo scorso 30 marzo il procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi aveva aperto un fascicolo ma, allo stato attuale delle cose, nessun procedimento penale, in quanto non ci sono ipotesi specifiche di reato.

Dalla Procura di Savona sono tuttavia in corso le valutazioni per vedere se ci sono fatti penalmente rilevanti. Al momento non risultano essere depositate denunce o esposti da parte dei familiari delle persone decedute.

Nell'istituto ingauno risultano essere 31 i decessi, 17 alla rsa Humanitas di Borghetto Santo Spirito, ad Alassio alla Giacomo Natale 8, ad Andora alla Stella Maris 5 e nella residenza protetta E. Bagnasco di Cengio 11.

A Savona, nelle Rsa Santuario e Noceti, nelle residenze protette Santuario e Bagnasco e nella Comunità Ercole (tutte strutture gestite da Opere Sociali) sarebbero 31 le persone decedute, in parte certificate con il Coronavirus. Nel centro Vada Sabatia di Vado Ligure invece risultano essere invece 38 i casi positivi.

Intanto ieri è partita l'indagine della Procura di Genova sulla gestione della crisi sanitaria ligure con l'ipotesi dell'epidemia colposa.

"Abbiamo notato uno scostamento tra i dati dell'epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo. Bisognerà studiare se ciò è una conseguenza normale della pandemia o se l'anomalia forte è stata accompagnata da comportamenti gravemente imprudenti e imperiti" aveva specificato il procuratore capo Francesco Cozzi.

Per lavorare sulla questione sarà messa insieme una vera e propria squadra di esperti composta da epidemiologi, geriatri, statistici che verrà definita nelle prossime ore: il compito del gruppo di lavoro sarà analizzare i dati dell'epidemia, grazie ai documenti che la Procura ha chiesto ad Alisa