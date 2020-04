Coronavirus, Viale: "In Liguria 7-8 Rsa in seria difficoltà", lo studio di Alisa

Sono 7-8 le rsa che presentano criticità da bollino rosso in Liguria. Lo ha detto l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale questa sera, durante il punto stampa quotidiano in regione sul coronavirus.

Alisa ha stilato un elenco delle residenze assistenziali sanitarie che presentano problematiche per quanto riguarda i contagi e il numero dei decessi.

Uno studio effettuato in collaborazione di un esperto della materia. “Circa il 40% delle rsa presentano criticità, ma solo 7-8 hanno criticità di serie difficoltà per cui è stato richiesto l’aiuto di personale della protezione civile e dell’esercito, che sta arrivando”, ha detto l’assessore.

Secondo Alisa sono 61 le residenze che presentano criticità. In provincia di Savona sono 14: Casa Scapoli di Cengio, Casa Ramella di Loano, Il Sestante di Borghetto Santo Spirito, La Villa di Varazze, Bagnasco di Savona, Casa Mioglio di Mioglia, ASL2 Anziani di Sassello, Rsa di Albenga, suore cappuccine "Madre Rubatto" di Loano, Rsa-Rp Ruffini di Finale, Dottor Natale di Alassio, Humanitas di Borghetto e Baccino di Cairo Montenotte

. Il punto stampa è stato aperto come di consueto dal presidente della Regione Giovanni Toti: “Non ci sono significative mutazioni, ma dai dati i ricoverati scendono sotto quota mille, per quanto riguarda i posti in terapia intensiva occupati siamo a metà esatta rispetto ai posti previsti da Regione Liguria”, ha detto.

Toti ha ricordato, come ha fatto ieri, di aver chiesto che le regioni ricevano linee guida nazionali, ma anche un margine di autonomia. “E’ evidente che le esigenze sono diverse e l’Italia è complessa, non si può gestire in uguale modo dalle funivie della Valle d’Aosta ai vigneti di Pantelleria”.

Sulla fase due, ha comunque confermato, come già dichiarato dal governo, che non ci sono i margini per anticiparla al 25 aprile.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, infine, ha parlato dello sbarco della Costa Deliziosa che non ha a bordo malati di covid, a Genova, e ha fatto il punto della situazione mascherine.

“Stiamo consegnando 100mila mascherine al giorno, discuteremo sulle modalità di confezionamento e distribuzione dell’ulteriore milione di mascherine”.

“La Liguria – ha ricordato poi Giampedrone – ha consegnato 190000 mascherine ai comuni tra chirurgiche e ffp2”.