Varazze, il Coronavirus "blocca" la festa di Santa Caterina, sindaco Bozzano: "Sarà in forma ridottissima, un corteo in quattro"

"Dovremo viverla in maniera circoscritta e sarà in forma ridottissima, andremo a sciogliere il voto, io, Don Claudio Doglio, il comandante della polizia locale Mauro Vercesi, più forse anche il parroco di San Nazario".

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano ha annunciato le modalità con il quale si svolgerà al tempo del Coronavirus il prossimo giovedì 30 aprile, la consueta festa di San Caterina. Una celebrazione alla quale i varazzini sono particolarmente devoti, un giorno praticamente che si attende 365 giorni l'anno e che vede la città fermarsi in una giornata di commozione, devozione, gioia, sentimento immersa nello stupefacente "ballo" dei cristi nella navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

L'invisibile virus costringe tutti ad evitare gli assembramenti fino al 3 maggio, portando così i cittadini a dover celebrare la santa dalla propria abitazione, magari effettuando il canto in suo onore sul terrazzo come avvenuto lo scorso 13 marzo (Leggi QUI https://www.savonanews.it/2020/03/13/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/varazze-risponde-allappello-si-suona-dai-terrazzi-e-dalle-finestre-in-onore-di-santa-caterina-per.html).

"Sarà un piccolo corteo, che non sarà assembramento, noi 4 saremo tutti dotati di mascherine. Verrà aperto dall'effige di Santa Caterina, il gonfalone del comune e andremo a fare la prima benedizione in piazza Dante, poi in piazza Bovani e infine arrivare al santuario di Santa Caterina e sciogliere il voto ed effettuare la messa. Ci sarà la benedizione del mare e dei monti e si concluderà la festa" conclude il primo cittadino.

Le celebrazioni di Santa Caterina del 30 aprile 2018:

Storia di Santa Caterina

Si racconta infatti che la futura Caterina, di ritorno da Avignone, si fermò a Varazze il 3 ottobre del 1376 quando in Liguria imperversava una terribile pestilenza che fece molte vittime: la religiosa senese si raccolse in preghiera chiedendo che il male cessasse di affliggere i varazzini. L’epidemia miracolosamente cessò e le popolazioni locali, come voto, si impegnarono ad erigere una chiesa in onore della Santissima Trinità. Seppur di modeste dimensioni, la costruzione fu terminata l’anno seguente, in tempo per il ritorno nel borgo rivierasco di Caterina, l’anno seguente. Da allora la tradizione vuole che i varazzini, durante la ricorrenza patronale, sciolgano quel voto.