Camion si intraversa tra Albisola e Savona: riaperto il tratto sulla A10 (FOTO)

Sulla A10 Genova-Savona, tra Albisola e Savona, verso Ventimiglia, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente (autonomo) in cui è rimasto coinvolto un camion all'altezza del km 37+200 nella galleria Faraggiana.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso della Croce Verde di Albisola Superiore che hanno trasportato il conducente del mezzo pesante in codice verde all'ospedale San Paolo di Savona.

L'area è stata bonificata ed il tratto è stato riaperto intorno alle 11.45, con un coda di di diversi chilometri, in via di smaltimento, tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per le operazioni di ripristino incidente.