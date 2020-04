Incidente stradale questa mattina lungo la strada di scorrimento veloce Savona-Vado Ligure. Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto un camion.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di operativa di Savona e i militi dell'emergenza sanitaria.

Il conducente del veicolo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Ancora in via di accertamento le cause del sinistro.