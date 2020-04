Ha tentato il gesto estremo, esplodendo un colpo alla testa. Ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Si tratta di un esercente di Sassello, cinquantenne, che ieri sera ha messo in atto il proposito, rimanendo ferito.

Soccorso tempestivamente, è stato trasferito in ospedale, dove i medici hanno tamponato l'irreparabile. Ancora sconosciute le cause del gesto. L'uomo versa in condizioni critiche.