Covid: 12 casi positivi a Carcare. Le persone ricoverate in ospedale sono tornate a casa

"Attraverso l'analisi dei dati ufficiali comunicati, come procedura, dall'Asl 2 Savonese i dati di contagio e diffusione del virus sul nostro territorio risultano essere costanti". Lo comunica in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi nel consueto aggiornamento in merito all'emergenza Covid-19.

"Complessivamente nel corso di questa settimana non superiamo il numero di 30 concittadini in regime di osservazione: con 12 casi "positivi", per la metà dei quali nei prossimi giorni siamo in attesa dei risultati dei tamponi negativi; i restanti 18 sono situazioni in valutazione dalle strutture sanitarie dei medici di famiglia e azienda sanitaria locale, con isolamenti obbligatori e fiduciari".

"I precedentemente ricoverati in ospedale sono ritornati presso i loro domicili e a tutti loro vanno i nostri auguri di buona guarigione" conclude il primo cittadino.