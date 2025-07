Asl2, a Varazze il nuovo ambulatorio odontoiatrico per pazienti disabili

È stato attivato nella sede distrettuale di via Ciarli a Varazze un nuovo servizio ambulatoriale di odontoiatria dedicato ai pazienti maggiorenni con disabilità. L'iniziativa di ASL2 mira ad ampliare l'offerta sanitaria per le persone più fragili, rispondendo a un bisogno assistenziale in crescita.

L'aumento delle condizioni di disabilità, sia congenite che acquisite, ha portato a un inevitabile incremento della domanda di prestazioni sanitarie mirate, incluse quelle odontoiatriche. Spesso, però, queste cure non rientrano nei percorsi standard. Per questo motivo, l'assistenza viene frequentemente affidata alla specialistica territoriale.

Per rispondere a questa esigenza, ASL2 ha sviluppato un percorso dedicato con odontoiatri esperti nel trattamento di pazienti con disabilità, con l'obiettivo di offrire un servizio qualificato e calibrato sulle esigenze individuali in un contesto di presa in carico globale.

L'accesso al nuovo ambulatorio avviene su prenotazione, previa richiesta del proprio Medico di Medicina Generale. Una volta in possesso della prescrizione medica, i pazienti possono inviare la richiesta di prenotazione all'indirizzo email: cureprimarie.sv@asl2.liguria.it. Le prestazioni sono riservate esclusivamente a persone disabili maggiorenni e includono interventi progettati sulle necessità del singolo paziente.

"Ci auguriamo di poter rispondere, con questo nuovo servizio gestito da professionisti qualificati, al crescente bisogno di cura espresso da pazienti fragili e spesso non autonomi", ha dichiarato la Dott.ssa Monica Cirone, Direttore Socio Sanitario di ASL2. "Ringraziamo tutto il personale coinvolto ed i Medici di Famiglia per l’impegno e la sensibilità dimostrati in questo importante progetto".

L'attivazione dell'ambulatorio, si legge nella nota dell'azienda sanitaria, "conferma l’impegno costante di ASL2 nella promozione dell’equità di accesso alle cure, in linea con i principi della sanità pubblica".