Coronavirus, il premier Conte annuncia una nuova manovra da 50 miliardi, e sull'app: "Nessuna limitazione per chi non la scaricherà" (VIDEO)

Un nuovo decreto da 50 miliardi, e non da 25 come previsto in precedenza. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte questo pomeriggio nell’informativa al senato, che precede quella alla camera prevista per le 17.30, dove il premier ripeterà quello di cui ha parlato a palazzo Madama. Fondi che si aggiungeranno a quelli già stanziati tramite il Dl che ha distribuito 25 miliardi per autonomi, partite iva e dipendenti in cassa integrazione, per un totale complessivo da 75 miliardi.

Una manovra ambiziosa, perché, come ha detto Conte, l’Italia, ma anche l’Europa, “non possono permettersi errori”. Sulla sfida europea Conte ha ribadito la perplessità sul Mes, anche se previsto per le sole spese sanitarie e senza le condizioni previste nel 2008, quando fu applicato nei confronti della Grecia, a cui furono chieste condizioni considerate troppo restrittive. Il premier ha però parlato di una partita aperta, con proposte diverse arrivate da altri paesi europei come Francia e Spagna. Quest’ultimo paese, ha spiegato Conte, si è però detto favorevole all’applicazione del Mes a queste condizioni, e “rifiutare questa linea di credito significa far torto ai paesi che intendono usufruirne”. Conte ha poi spiegato di avere elaborato un’ulteriore proposta che sarà discussa giovedì al consiglio europeo, una tappa se non definitiva, da cui si esprima “un indirizzo chiaro a un’unica soluzione ragionevole”.

Nella prima parte del suo intervento, il presidente del consiglio ha parlato dell’avvio alla fase due conmessa a punto dal suo governo, affiancata dal comitato tecnico scientifico, e dalla task force per la ripartenza guidata daè il mantenimento e il far rispettare le misure di distanziamento sociale, promuovere l’utilizzo diffuso di dpi necessari fino a un vaccino o a una cura.ha riguardato il rafforzamento delle reti sanitarie del territorio come arma principale per il contenimento del contagio, sono stati rafforzati i servizi di prevenzione e rinnovata l’integrazione alle politiche sanitarie e sociali con attenzione alle rsa dove si è verificata un’esplosione incontrollata dei contagi.è stato l’intensificazione dei covid hospital, “”.è l’uso corretto dei test, “”. La gara sarà affidata e contrattualizzata entro il 29 aprile.è quello di cui si discute maggiormente negli ultimi giorni, l’app ‘’, uno strumento utile a tracciare i positivi e le persone che sono entrati in contatto con loro, che saranno poste in isolamento, “”, ha detto Conte che l’ha definita “”. Il premier ha specificato che sarà scaricabile. “”.Conte ha poi ribadito che le decisioni relative alle restrizioni sono state prese in base ai dati epidemiologici, che “”.Conte ha quindi annunciato, a partire dal 4 maggio, un “”.Il timore del premier è che un allentamento incontrollato delle misure restrittive, “”.