Savona, la collaborazione tra il "Boselli-Alberti" e l'Autorità Portuale non si ferma

"Prosegue, nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, la collaborazione tra l'ISS Boselli-Alberti di Savona e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la formazione e l'orientamento dei nostri studenti".

Ad affermarlo è la professoressa Rossella Fiorito, la quale prosegue precisando che: "Nel mese di Aprile si terranno alcuni incontri, ovviamente in maniera virtuale, per approfondire il tema dell'Impatto economico del Coronavirus sui porti e sull'economia mondiale, e sulla correlazione tra pandemia e trasporto marittimo mercantile e passeggeri, con particolare riferimento alla attualità locale. Si ringrazia l'ADSP Mar Ligure Occidentale per questo importante momento di collaborazione e confronto".