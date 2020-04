Un altro decesso causa Covid-19: sale a dodici il numero di morti nella casa di riposo di Cengio

Deceduto un altro ospite della casa di riposo di Cengio. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Dotta nel consueto aggiornamento in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"La persona si trovava ricoverata all'ospedale San Paolo - spiega il primo cittadino valbormidese - I decessi totali all'interno della Residenza Protetta “E. Bagnasco” risultano pertanto essere dodici: otto in ospedale e quattro in struttura. Attualmente, risultano ricoverati in ospedale due ospiti. Insieme all’intera comunità cengese, mi unisco nell'esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari".

Questa la situazione sul restante territorio comunale: una persona ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Savona, positiva al Covid-19, in condizioni di salute stabili, in deciso miglioramento; sei in isolamento sanitario obbligatorio, di cui una positiva, due perché conviventi con quest’ultima e tre per casi sospetti in fase di valutazione.

"Come sempre - conclude il sindaco - rinnovo l’invito a restare a casa e continuare a rispettare le normative di prevenzione adottate per il contenimento del virus Covid-19, finora in vigore sino al prossimo 3 maggio".