Raddoppio Finale-Andora, avanza l'iter: il 10 settembre la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo

Entra in una nuova fase, che potrebbe essere decisamente significativa per il futuro dell'infrastruttura, il raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure–Andora, tratto ancora a binario unico sulla linea Genova-Ventimiglia, arteria storica del trasporto ferroviario ligure.

La data da segnare sul calendario è quella del 10 settembre, quando si terrà la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo. Un passaggio cruciale, che apre la strada alla progettazione esecutiva e all’avvio dei cantieri, con diverse criticità da affrontare legate alla conformazione morfologica e all'impatto sull'economia - pensando ad esempio alla Piana d'Albenga - del territorio che sarà attraversato dalla nuova infrastruttura, attesa al contempo da anni per potenziare la linea stessa nell'ottica della sempre complessa gestione del traffico sulle strade liguri.

A darne notizia è il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che in una nota ha sottolineato il peso specifico dell’intervento nel quadro della strategia nazionale di potenziamento della rete dedicata al trasporto su ferro.

“Un’opera strategica, già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva - commenta il viceministro ligure e leghista - La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione”.

L’intervento, di cui si discute ormai da decenni non solo nel Ponente della regione, entra dunque, con questo passaggio, nella sua fase conclusiva sul piano autorizzativo. Negli scorsi mesi era già stata aperta la procedura di VIA - Valutazione Impatto Ambientale - con le osservazioni giunte da diversi enti.

“Abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere” ha concluso Rixi.