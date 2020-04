Albissola, riprendono i lavori di riqualificazione del centro storico e il cantiere alle "Galaie"

Da quest'oggi, mercoledì 23 aprile ad Albissola Marina sono riprese le lavorazioni per la riqualificazione del centro storico e nei giorni scorsi è stato riattivato anche il cantiere in località “Galaie” per la realizzazione della nuova bretella e area parcheggio.

"L’amministrazione comunale è al lavoro per provare a riaprire nelle prossime settimane, mano a mano che le varie ditte si saranno organizzate per la ripresa delle lavorazioni in sicurezza nel pieno rispetto delle misure anti contagio, anche Agli altri cantieri pubblici strategici, bloccati dall'emergenza Covid-19, come ad esempio i lavori di ripristino del Lungomare degli Artisti dai danni mareggiata e la relativa riqualificazione del verde e, per programmare l'inizio lavori di rigenerazione dell'ex parco Puccio" spiegano dal comune di Albissola.

"Comprensibilmente vi sono molte difficoltà da affrontare e cautele da adottare, occorre per ogni singolo cantiere aggiornare, riorganizzare e coordinare le rispettive modalità operative, conformandosi a tutte le disposizioni e misure precauzionali stabilite dai decreti governativi e dalle numerose ordinanze e protocolli nazionali e regionali adottate nei giorni scorsi per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri" continuano.

"Il tentativo di riavvio dei nostri cantieri, vuole essere un segnale che, oltre al significato concreto per opere attese e importanti per la riqualificazione della nostra Albissola, incoraggia, dà prospettiva e speranza, senza però perdere di vista la priorità salute. Sarà una transizione difficile, nella consapevolezza che dovremo abituarci a gestire una ripresa, pur con tutte le cautele del caso" concludono dall'amministrazione albissolese.