La Liguria si conferma hub nazionale dell'Intelligenza Artificiale. Successo per la presentazione del progetto Reg4IA

L’evento di presentazione del progetto Reg4IA, svoltosi mercoledì 11 marzo a Genova presso il Porto Antico, ha confermato il ruolo centrale della Regione Liguria come punto di riferimento nazionale sui temi dell’innovazione tecnologica. Il convegno ha raccolto decine di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, attirando al contempo l'interesse di numerosi cittadini comuni che hanno affollato la sala per l'intera giornata dedicata all'Intelligenza Artificiale.

Il primato ligure nel settore dell'IA è stato ribadito da Enrico Castanini, Commissario per l'innovazione digitale nella pubblica amministrazione regionale e Direttore Generale di Liguria Digitale. Grazie al supporto costante del Dipartimento per la Trasformazione Digitale guidato dal Sottosegretario Alessio Butti, la regione ha ottenuto risultati straordinari, vincendo tutti i bandi PNRR in materia a cui ha partecipato.

“Sono davvero numerosi i progetti che vedono Regione Liguria in prima linea, con il supporto operativo di Liguria Digitale, sul tema dell’intelligenza artificiale – commenta Enrico Castanini – Su questa materia così delicata e importante, la nostra regione è oggi un punto di riferimento a livello nazionale, come dimostra proprio il ruolo di capofila sui temi delle liste d’attesa in sanità e dei flussi turistici riconosciutoci dal Governo. Lo dicono poi anche i numeri: tutti i bandi PNRR in materia di Intelligenza Artificiale e digitale a cui abbiamo partecipato, li abbiamo vinti. Un doppio risultato che è stato reso possibile grazie al costante supporto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale guidato dal Sottosegretario Alessio Butti, a cui dobbiamo davvero molto. La sua visione, il suo impegno e la sua determinazione hanno davvero fatto la differenza e possiamo dire con orgoglio che proseguiremo anche nei prossimi mesi sulla strada di una collaborazione sempre più proficua, per la Liguria e per tutta l’Italia”.

Un pilastro fondamentale del progetto Reg4IA riguarda il settore turistico, dove l'IA viene utilizzata per correggere gli squilibri nelle destinazioni dei visitatori. L'obiettivo è migliorare l'esperienza dei viaggiatori valorizzando al contempo le imprese e le comunità locali.

“Per quel che riguarda il turismo dobbiamo partire da un dato: il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni - commenta Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo e Transizione digitale - e oggi, grazie agli strumenti messi a disposizione dall'Intelligenza Artificiale, possiamo invertire questo trend, consentendo una corretta gestione dei flussi che garantisca al tempo stesso un'offerta turistica per tutti. L’adesione della Liguria al progetto Reg4IA nasce proprio dalla volontà di migliorare l’esperienza dei visitatori e dare maggiore valore ai territori, alle imprese e alle comunità locali. Le nuove tecnologie digitali possono pertanto aiutarci a capire meglio quali attività e servizi si confezionano al meglio per i turisti: esattamente come un sarto quando realizza un vestito su misura. E proprio per questo mi piace parlare di 'turismo sartoriale': un'offerta turistica che si possa indossare perfettamente al visitatore grazie al contributo di agenti digitali diffusi che saranno in grado di soddisfare i desideri di ogni singolo turista. E’ stato avviato un importante percorso che troverà la conclusione alla fine dell'anno con un nuovo incontro nel quale verranno esaminati i risultati tecnici ottenuti dal lavoro di tutti”.