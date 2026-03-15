Pro Loco di Carcare, il Comune: “Dispiaciuti, scelta interna legittima ma che impoverisce il paese. Mai ostacolato le attività”

Dopo la notizia delle dimissioni in blocco del direttivo della Pro Loco di Carcare (LEGGI QUI), a intervenire è l’Amministrazione comunale che si è fatta carico di seguire l’evolversi della situazione annunciando, nei prossimi giorni, un confronto con le parti.

Dopo la riunione svoltasi in municipio venerdì scorso, nel tentativo di ricompattare il gruppo dirigente dell’associazione, non si è però riuscito a evitare l’epilogo: “A malincuore abbiamo dovuto prendere atto della decisione del direttivo della Pro Loco di rassegnare in blocco le dimissioni”, spiegano dall’Amministrazione, rammaricandosi per quanto accaduto. “Si tratta di una decisione che dispiace, considerato il ruolo importante che la Pro Loco svolge da sempre nella promozione e nella valorizzazione della nostra città” sottolineano al contempo, ribadendo di non voler “interferire nelle dinamiche interne dell’associazione, ma segue con grande attenzione l’evolversi della situazione”.

Per questo motivo è già stato programmato un nuovo momento di confronto istituzionale. Nei prossimi giorni verrà infatti convocato un incontro con l’attuale presidente della Pro Loco, Elisa Ferraro, e con la presidente provinciale dell’UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Silvia Bocchino. L’obiettivo, spiegano dal municipio, sarà quello di “comprendere gli sviluppi della vicenda e valutare possibili prospettive future”.

“Il Comune ha sempre sostenuto le iniziative della Pro Loco - ha voluto ribadire l’Amministrazione carcarese - e non ha mai ostacolato le sue attività; anzi, in diverse occasioni l’Amministrazione si è assunta importanti responsabilità pur di consentire lo svolgimento delle iniziative”.

Secondo quanto riferito, alla base della decisione ci sarebbero anche divisioni interne al gruppo dirigente. “È una decisione che, per quanto legittima, sicuramente impoverisce Carcare e che nasce anche da una divisione interna all’associazione che, anche nell’incontro dell’altra sera, abbiamo cercato di sanare senza riuscirvi. Di questo non possiamo che dispiacerci”.

L’auspicio del Comune resta quindi quello di salvaguardare il valore di una realtà storica per la comunità e valutare eventuali prospettive per il futuro dell’attività associativa sul territorio.