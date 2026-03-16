Meteo, belle giornate ma con aria fredda in arrivo

Oggi e domani belle giornate primaverili, ma da mercoledì aria più fredda da est ci farà assaggiare nuovamente l'inverno, anche se senza precipitazioni significative.

Tra sabato e domenica scorsi è caduta pioggia tra i 50 e 150 mm su gran parte del Piemonte e Liguria, con nevicate fino a bassissima quota su verbano, e fino a i 600 metri sulle Alpi occidentali e marittime. Accumuli fino a 1 m, 1 m e mezzo su Alpi settentrionali, tra i 20 e 60 cm su Alpi marittime. Alcuni dati arpa: Limone Piemonte 60 cm, Ormea 56 cm, Rifugio Mondovì 55 cm, Palanfrè 58 cm, Chiotas 50 cm, Colle della Lombarda 30 cm, Castelmagno 42 cm, Argentera 24 cm, Acceglio 33 cm, Colle dell'Agnello 36 cm.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 16 e domani martedì 17 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi.

Temperature in temporaneo rialzo. Le massime saranno comprese tra 14 e 20 °C, i valori più alti oggi, già in calo domani. Minime domani mattina comprese tra 2 e 7 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili oggi, domani rinforzi da est o nordest, specialmente in serata, per l'ingresso di aria più fresca da est.

Tra mercoledì 18 e venerdì 20 marzo

Mercoledì cielo inizialmente nuvoloso con un po' di precipitazioni nella notte su basso Piemonte e Alpi occidentali, e neve fino a 900 m. Poi il cielo si presenterà per lo più irregolarmente nuvoloso, con maggiori schiarite tra giovedì e venerdì.

Temperature in netto calo mercoledì, poi in leggera ripresa tra giovedì e venerdì e nelle media del periodo.

Venti generalmente deboli orientali o nordorientali su pianure piemontesi, da moderati a localmente forti settentrionali su Liguria tra mercoledì e giovedì, in attenuazione venerdì.

Tendenza fine settimana dell'equinozio di primavera

Si prospetta il fine settimana in cui entreremo ufficialmente in primavera all'insegna di nuovo del maltempo, in particolare sabato, anche se la durata e l'intensità dovrebbero essere minori rispetto al fine settimana appena concluso. Tuttavia questo episodio sarà seguito nuovamente da aria più fresca, per cui la domenica potrebbe avere connotati più invernali.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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