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Attualità | 15 marzo 2026, 09:30

Guerra in Iran, a Pasqua vacanze più brevi e mordi e fuggi

Le "micro-esperienze" di pochi giorni sono le carte vincenti del turismo in Riviera

Guerra in Iran, a Pasqua vacanze più brevi e mordi e fuggi

Non è la mancanza di desiderio, ma il peso della geopolitica a riscrivere il turismo. Occhi puntati alla Pasqua che si avvicina. L’escalation militare in Medio Oriente ha innescato una reazione a catena che colpisce direttamente il portafogli e il calendario delle famiglie. 

Più che i viaggi all’estero i turisti preferiscono pianificare vacanze brevi e a costo a ridotto. "Le ferie di Pasqua saranno più corte, diventando "micro-esperienze" di pochi giorni. Il primo colpevole è il caro-carburante”, dicono gli albergatori della Riviera convinti che la psicologia del viaggiatore con la crisi Iran muterà. 

L'incertezza bellica frena i lunghi investimenti emotivi ed economici. Si preferisce il 'turismo di prossimità"', riscoprendo borghi e mete raggiungibili in treno o auto, dove il rischio di restare bloccati lontano da casa è nullo. E così anche le strutture ricettive si stanno già adattando, offrendo pacchetti 'all-inclusive' da 48 o 72 ore, consapevoli che sarà la carta vincente da giocare". 

Il 2026, con la guerra in corso e l’instabilità internazionale, sarà l'anno dei “viaggi lampo”: più frequenti, ma più brevi.

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