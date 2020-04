Coronavirus, a Savona attivato un conto corrente bancario destinato a raccogliere donazioni per i "Buoni alimentari"

"La nostra Amministrazione comunale ha attivato un conto corrente bancario destinato a raccogliere donazioni per i 'Buoni alimentari' a sostegno dei Cittadini più bisognosi che contribuiranno, insieme a quelli già messi a disposizione, ad alleviare situazioni di disagio in occasione di questa emergenza sanitaria. Sul sito del Comune di Savona sono disponibili tutte le informazioni unitamente alle coordinate bancarie. Ringraziamo fin d'ora coloro che volessero contribuire ad aiutare le persone in difficoltà". Così Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, annuncia l'attivazione di un conto corrente bancario destinato a raccogliere donazioni per i "Buoni alimentari" a sostegno di parte della cittadinanza savonese.

CONTO DEDICATO PER DONAZIONI DESTINATE Al BUONI ALIMENTARI COVID-19

Si indicano di seguito le coordinate per chi fosse interessato ad effettuare donazioni per buoni alimentari:

Intestazione del conto: "COMUNE DI SAVONA - COVID 19 Donaz Buoni Aliment."

Causale da inserire: "donazione buoni alimentari Covid19"

IBAN IT20K0617510610000010654380