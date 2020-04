Riaprono i cantieri ad Alassio: erano stati sospesi dopo il Dpcm del 9 marzo

In attesa di conoscere le modalità di riapertura previste dalla Fase 2 sono ripresi a pieno ritmo i lavori in alcuni cantieri che avevano subito lo stop a seguito del Dpcm del 9 marzo scorso.

"Parlo di Passeggiata Baracca dove erano in corso i lavori inerenti il secondo lotto del progetto - spiega Franca Giannotta, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Alassio - per il rifacimento della pavimentazione, dell'arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto che dall'Hotel Savoia arriva al Grand Hotel. Parlo anche del tratto di Passeggiata Ciccione, in prossimità del Grand Hotel Mediterranée, dove, con il rialzo del livello del lastrico, si stava rinnovando l'intera pavimentazione. Ma parlo anche dei lavori in Via Vigo dove, dopo aver posizionato i gabbioni si sta procedendo con un ulteriore intervento per la messa in sicurezza del tratto di strada fortemente danneggiato dall'alluvione del novembre scorso".

"Siamo in attesa di ricevere le indicazioni rispetto alle modalità con cui riprenderemo le attività amministrative dopo il 4 maggio - aggiungono dall'amministrazione comunale alassina - confidando anche di poter dare finalmente il via alle gare che ci porteranno ad aprire entro breve nuovi fondamentali cantieri per lo sviluppo della nostra città, due su tutti: il plesso scolastico di via Gastaldi e il parcheggio di via Pera. Ma non solo".