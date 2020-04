Il Covid mette in ginocchio agenzie di viaggio e tour operator: "Ci sentiamo abbandonati. Cancellato lavoro di mesi"

Un appello unito con precise richieste. Le agenzie di viaggio e tour operator fanno fronte comune sotto l'egida del "MaAdvLiguria". Un vero e proprio grido di dolore per portare all'attenzione della Regione e del Governo una situazione diventata oramai insostenibile a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"Siamo il settore che in un lampo non solo ha azzerato gli incassi abbassando la saracinesca, ma ha letteralmente cancellato tutto il lavoro e gli investimenti dei mesi precedenti per l’intero anno lavorativo ed oggi si ritrova a non aver alcuna possibilità di ripresa" spiegano dal MaAdvLiguria (Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio e Tour Operator della Liguria).

"Nonostante la pandemia, il nostro settore non si è mai fermato. Tra annullamenti e insistenti richieste di rimborsi immediati, abbiamo lavorato ininterrottamente per riportare a casa ogni singolo viaggiatore che a causa della chiusura delle frontiere non riusciva a rientrare nel proprio paese o ancor peggio si trovava all’estero bloccato in quarantena. Ad ogni singolo viaggiatore abbiamo dato assistenza e conforto e con estrema difficoltà e fatica, abbiamo trovato le migliori soluzioni possibili per riportare tutti a casa" prosegue.