Ceriale, violano le restrizioni sul Covid19 e vengono fermati dai carabinieri: a bordo avevano 10 grammi di cocaina

Il Comando dei Carabinieri di Ceriale ha provveduto, in collaborazione con il personale della Polizia Locale cerialese ad avviare in questi giorni avviato un mirato controllo nei pressi della località panoramica.

Proprio in quella zona, due muratori, un italiano 40 enne e un albanese 35enne, entrambi residenti in Valbormida, sono stati dapprima fermati ad un controllo stradale dagli Agenti della Polizia Municipale. Gli agenti, visto l’atteggiamento eccessivamente nervoso degli occupanti del veicolo, a cui venivano fatte domande inerenti la loro presenza sul posto nel contesto delle stringenti norme vigenti di emergenza sanitaria connesse al virus, hanno notato un telefono cellulare sporco di polvere bianca riposto nel sedile posteriore del veicolo occupato dai due valbormidesi e hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri per un controllo più approfondito.

I Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’autovettura, nel quale sono stati rinvenuti 2 involucri con circa 10 grammi di cocaina, oltre ad un cutter di grosse dimensioni probabilmente utilizzato per il taglio in ulteriori dosi, ed un secondo telefono cellulare (poi analizzato) utilizzato per i contatti con i “clienti” della droga.

I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione alle abitazioni dei due muratori, una a Cairo Montenotte e l’altra ad Altare, in collaborazione con i militari delle locali caserme carabinieri. In una di queste, sono stati recuperati e sequestrati semi di canapa indiana e materiale per il confezionamento dello stupefacente e per il taglio della cocaina.

I due operai dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Al 40 enne, che era alla guida del proprio veicolo, all’atto del primo controllo, è stato anche sequestrato il veicolo utilizzato per il trasporto dello stupefacente. Ovviamente i due soggetti sono stati sanzionati con circa 1000 euro di sanzione amministrativa per la violazione alle misure previste per il contrasto del contagio del Covid-19, quest’ultime a cura degli Agenti della Polizia Locale cerialese.

Prosegue, intanto, l’attività di controllo del territorio anche nel comune di Albenga (SV) che ha già fatto registrare in settimana diversi sequestri di stupefacente (cocaina e metanfetamine) a carico di cittadini italiani e stranieri e tratti in arresto svariate volte, nel corso degli anni, dai Carabinieri ingauni. Cinque soggetti segnalati alla Prefettura quali consumatori di droga. Sul fronte dei controlli per il rispetto delle norme di contenimento al contagio del virus, non sono state registrate criticità. I cittadini dei comuni rivieraschi della Compagnia ingauna stanno sostanzialmente rispettando i provvedimenti governativi.