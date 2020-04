Savona, controlli per il rispetto delle norme del Coronavirus, i carabinieri arrestano un avvocato: aveva 50 grammi di cocaina negli slip

Dovrà rispondere di detenzione di un rilevante quantitativo di cocaina l’avvocato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona.

Nella tarda serata di ieri gli uomini del NOR di Savona, in occasione di un servizio finalizzato al rispetto delle norme che regolano le uscite da casa nell’attuale situazione di emergenza da COVID 19, hanno fermato in questa p.zza A. Moro una macchina con alla guida un 40enne.

L’uomo, un avvocato savonese già noto alle forze di polizia, si mostrava da subito immotivatamente nervoso per il controllo. Alla richiesta dei militari di giustificare la propria presenza lontano dal domicilio, l’avvocato rispondeva che aveva fatto benzina e stava tornando a casa, ma da un rapido controllo visivo dei carabinieri, si notava che la spia che indica il livello del carburante segnalava che il serbatoio era in riserva. Non ritenendo credibili le affermazioni ricevute, gli operanti approfondivano gli accertamenti scoprendo che l’avvocato risultava essere alla guida dell’autovettura privo di patente di guida perché revocata.

Proseguendo gli atti, notando il perdurare dello stato di nervosismo del fermato ed avendo osservato che questi continuava a toccarsi le tasche anteriori dei pantaloni, i militari si insospettivano ulteriormente decidendo di sottoporlo a perquisizione. Ed è a questo punto che si aveva la sorpresa maggiore, quando si riscontrava che all’interno degli slip l’avvocato nascondeva un sacchetto contenente oltre 50 grammi di cocaina pura, in pietra.

La sostanza di qualità tale da consentire un ulteriore “taglio” per moltiplicarne la resa, sia in termini quantitativi che di valore, eccedeva la modica quantità e non appariva destinata al solo uso personale. Per questo motivo l’avvocato veniva arrestato ed al termine degli atti, su indicazione del PM di turno veniva tradotto presso il carcere di Genova Marassi in attesa dell’udienza di convalida.