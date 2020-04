Finale Ligure: da Marinella Geremia (Lega) due proposte per riattivare in sicurezza la biblioteca

In questi tempi di quarantena, ma anche di "Fase 2", che prevederà un ritorno alla normalità estremamente lento e graduale, fatto di tante piccole e grandi regole da rispettare, ci si può almeno adoperare per "salvare" la cultura.

Alla luce di quanto già deciso nei giorni scorsi in merito alla riapertura delle librerie, la proposta di Marinella Geremia, consigliere capogruppo della Lega a Finale Ligure, è quello di riattivare anche il servizio biblioteca.

La biblioteca finalese è da sempre riconosciuta come un vero esempio di eccellenza sul territorio e potrebbe tornare a funzionare semplicemente mettendo in campo delle regole per la salute e la sicurezza di tutti.

Spiega Marinella Geremia che si potrebbero valutare diverse opzioni: una riguarda un servizio di consegna a domicilio dei libri richiesti, mettendo in servizio gli autisti di scuolabus oggi inattivi a causa del blocco delle attività scolastiche.

L'altra proposta consentirebbe di sfruttare gli ampi spazi di cui dispone la biblioteca finalese: basterebbe fare richiesta di un libro, fissando un giorno e un'ora per la consegna, e lo si potrebbe trovare già pronto su un tavolo posto all'ingresso al giorno e ora prefissati. In questo modo si eviterebbero code, assembramenti e pericolosi contatti umani.

Ambedue le proposte potrebbero appoggiarsi sul servizio di prenotazione on line, da tempo già attivo a Finale Ligure: una di quelle dimostrazioni di efficienza che fanno della biblioteca finalese un fiore all'occhiello cittadino.

Basterebbero questi pochi piccoli accorgimenti per offrire un ulteriore sostegno in più alla cittadinanza.