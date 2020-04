Albissola, la storia dei nigeriani James e Malik: volontari del servizio civile della Croce Oro

Non solo i volontari delle pubbliche assistenza stanno svolgendo un grande lavoro in questi difficile di emergenza legata al Coronavirus ma anche i volontari Anpas in servizio civile sono in prima linea per dare il loro contributo.

La storia di James, 24 anni, arrivato dalla Nigeria insieme al connazionale Malik, classe 1992, è stata raccontata dall'Anpas ligure.

"Buongiorno, onorevoli colleghi, ringrazio l'ANPAS per questa opportunità che mi ha dato per aiutare l'Italia, prometto di continuare ad aiutare, non importa la situazione in cui ci troviamo adesso e prego Dio che guarirà questa nazione. Vi amo tutti e amo l'Italia. Grazie" ha dichiarato James che è arrivato nel nostro paese a metà del 2019 e a gennaio ha iniziato a fare il servizio civile nella Croce Oro di Albissola Marina.

"Lui e i suoi colleghi in tutta Italia costituiscono un fondamentale aiuto per le pubbliche assistenze nell'emergenza #Covid19. Grazie a te James e grazie a tutti i ragazzi in Servizio Civile" dicono dall'Anpas Liguria.

"I ragazzi del nostro servizio civile potevano decidere di sospendere momentaneamente il servizio visto che la pandemia da Covid 19 ha reso tutto molto più pericoloso, ma i nostri quattro ragazzi Anna, Alberto, James e Malik sono tutti splendidi ed hanno deciso senza esitazione di continuare la loro esperienza con noi" dice il Presidente della Croce Oro di Albissola Marina Alessio Salis.