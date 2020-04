Il cantautore ligure Zibba presenta il nuovo singolo "Due" su Radio Onda Ligure 101

Continuano le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure. Oggi pomeriggio è il turno di Zibba, al secolo Sergio Vallarino, una delle più interessanti realtà del nuovo cantautorato italiano.

L'intervista di oggi sarà l'occasione per ascoltare il suo nuovo singolo del cantautore ligure intitolato "Due" realizzata con il featuring di Ethan. La canzone ha raggiunto le piattaforme digitali e le radio sull’onda dell’entusiasmo per il grande successo di #FreeTheBeats, l’iniziativa di condivisione di 7 basi musicali composte da Zibba e liberate sui social network nel mese di marzo, con l’intento di stimolare opportunità creative ai musicisti obbligati a stare a casa per l’emergenza Covid-19.

L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it