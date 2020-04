Toti: una diretta per rispondere alle più frequenti domande sulla "Fase 2" in Liguria

Che cosa si intende per "sport individuale"? Dove e quando sono obbligatorie le mascherine? Fino a quale grado di parentela ci si può considerare "parenti stretti"? Quale destino per categorie come parrucchieri, estetisti e tatuatori? Come si sta muovendo la Liguria in termini di cassa integrazione?

Queste sono solo alcune tra le più frequenti domande arrivate "a raffica" alla Regione Liguria attraverso i propri canali istituzionali, dalle e-mail ai social network nelle ultime ore, a seguito del nuovo Decreto Conte e della successiva Ordinanza Regionale.

Il governatore Giovanni Toti ha scelto il consueto strumento della diretta Facebook per chiarire numerosi punti.

Ecco il link alla diretta: