Bucci e Piana: "Celebriamo e sosteniamo il Made in Liguria, elemento che racconta al mondo chi siamo"

“Oggi, nella giornata nazionale del Made in Italy, vogliamo celebrare questa eccellenza assoluta, e in particolare il Made in Liguria: non si tratta solo di un marchio, o di uno slogan. È un patrimonio culturale, economico e umano che racconta al mondo chi siamo, grazie a un mix di esperienza, know-how, creatività, qualità, ingegno, tradizione. La Liguria gioca un ruolo determinante, e continua a fornire un grande contributo a questo vero e proprio tratto distintivo e identitario che è la chiave del successo del saper fare italiano in tutto il mondo”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. Sono 25 le iniziative collegate a questo appuntamento nazionale in programma nella nostra regione, da oggi al 10 maggio prossimo.



“Come Regione siamo particolarmente attenti alla tutela e al sostegno delle attività che producono e lavorano sul nostro territorio, in particolare quelle che portano avanti produzioni legate alla nostra tradizione e alle nostre tipicità storiche, e che oltre a portare avanti un saper fare che ci contraddistingue, generano sviluppo e occupazione – commentano Bucci e Piana -. Nel nostro territorio l’artigianato, vera e propria bandiera del Made in Liguria, nel 2025, secondo i dati Movimprese, ha mostrato un sostanziale equilibrio tra nuove iscrizioni e cessazioni. Un risultato non scontato, superiore al dato del Nord-Ovest, che è legato anche alle iniziative portate avanti dall’amministrazione, come Garanzia Artigianato Liguria, strumento di accesso al credito con cui non solo sosteniamo gli investimenti delle imprese esistenti, ma accompagniamo la nascita di nuove attività. A inizio giugno, poi – aggiungono - le eccellenze enogastronomiche liguri saranno all’Epic di Parigi, per una settimana dedicata alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio”.



“È poi importante sottolineare – aggiungono – come la Liguria primeggi in diversi di quei pilastri che definiscono il Made in Italy, in particolare nel campo della blue economy e cantieristica, che non solo è nodale per l’economia ligure, ma fa parte del nostro DNA, con il 10,9% delle imprese liguri attive in questo settore, ma anche per quanto riguarda il turismo”.