Cairo, nuovo marciapiede in via Ferrere: lavori per 163mila euro

Il Comune di Cairo Montenotte ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare le imprese da invitare alla futura procedura negoziata relativa alla realizzazione di un camminamento pedonale lungo via Ferrere, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Cortemilia e strada Colombera (lotto funzionale 1).

Si tratta di un intervento di lavori pubblici del valore complessivo di circa 163 mila euro, finalizzato a migliorare la sicurezza e la fruibilità per i pedoni in un’area oggi priva di adeguate infrastrutture dedicate alla mobilità a piedi. L’obiettivo del progetto è separare in modo più netto il traffico veicolare da quello pedonale, riducendo i rischi e migliorando la percorribilità dell’area. Si tratta di un intervento atteso e concreto, pensato per aumentare la sicurezza in un tratto particolarmente delicato e molto frequentato.

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di 120 giorni dalla consegna del cantiere, con la possibilità per l’amministrazione comunale di procedere alla consegna in via d’urgenza nei casi previsti dalla normativa.

La procedura non è ancora una gara vera e propria, ma una fase preliminare di indagine di mercato. Le imprese interessate dovranno possedere specifici requisiti tecnici e di qualificazione, tra cui l’attestazione SOA per lavori stradali e l’iscrizione alla Camera di Commercio. È inoltre previsto il possibile ricorso al subappalto o all'avvalimento per le categorie specialistiche richieste.

Se le manifestazioni di interesse saranno numerose, il Comune formerà una graduatoria basata su diversi criteri tecnici, tra cui qualificazioni SOA, esperienze pregresse e certificazioni. La selezione degli operatori da invitare alla successiva gara avverrà cercando un equilibrio tra imprese più strutturate e realtà di dimensioni minori, con una distribuzione tra le varie posizioni in graduatoria.

L’amministrazione ha inoltre previsto l’applicazione del principio di rotazione: saranno escluse le imprese che abbiano eseguito lavori analoghi per il Comune nel periodo recente, con l’obiettivo di favorire una maggiore apertura del mercato e garantire la concorrenza.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica indicata dall’ente entro il 28 aprile.

“Questo intervento rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e ai residenti di via Ferrere – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione –. Realizzare un marciapiede significa dare una risposta vera a un’esigenza quotidiana: consentire a chi vive la zona, a chi si sposta a piedi e alle famiglie di farlo in condizioni più sicure. È un’opera di attenzione verso gli abitanti e di miglioramento concreto della qualità urbana".