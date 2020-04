Albisola, Passione in Comune chiede l'istituzione di un tavolo per rilanciare l'economia nella Fase 2

Una lettera inviata al sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, all'Ascom, all'Associazione Bagni Marini, alla Croce Verde e alle associazioni no profit del progetto Albisolidale con la richiesta di istituzione di un tavolo di incontro con le associazioni di categoria e associazioni di volontariato presenti sul territorio, allegando le proposte di indirizzo per l’individuazione di soluzioni applicabili per il rilancio della locale economia nella “Fase 2” del COVID-19.

Il gruppo consiliare di minoranza Passione in Comune tramite il capogruppo Marino Baccino ha dato vita una serie di proposte sul futuro post emergenza Coronavirus.

"Considerando il terribile periodo, che stiamo vivendo, determinato dalla pandemia globale ed in previsione dell’inizio della “Fase 2” riteniamo utile istituire un tavolo d’incontro tra l'intera amministrazione comunale, le associazioni di categoria e le associazioni di volontariato, ove poter dibatterete, introdurre e coordinare misure per mitigare le problematiche sociali derivanti dal periodo e per rilanciare la nostra economia locale, ritenendo che, solo un attraverso una concreta sinergia ed una condivisione di forze e idee, si possa provare a superare efficacemente questo difficile momento. Riteniamo indispensabile una riflessione sulle condizione delle famiglie, dei lavoratori, degli artigiani e delle imprese locali, vittime dell'emergenza che tutti noi stiamo vivendo, inviando le nostre proposte nella speranza che le stesse possano essere dibattute nelle sedi istituzionali o tramite video conferenze, Vi inviamo,in relazione anche alle responsabilità che il ruolo di amministratori ci impone, le nostre proposte per il rilancio del tessuto economico e le misure di contenimento delle criticità determinate dalla pandemia, con l’auspicio che possano essere base per l’adozione di misure da applicare alle nostre realtà economiche e non solo" spiegano da Passione in comune.

"Per le famiglie e i ragazzi:

Sospensione e rateazione dei tributi locali, senza sanzioni a carico dei cittadini residenti, in attesa di provvedimenti legislativi in materia; destinazione integrale dell'avanzo se disponibile a supporto di imprese, famiglie e lavoratori; sospensione o riduzione delle indennità di amministratori e consiglieri con destinazione dei risparmi a sostegno delle famiglie, al finanziamento di attività per bambini, scuola, ludoteca.

Finanziamenti e promozione di un tempestivo bando per nuovi progetti di socialità e formazione rivolti ai minori, da integrarsi con le misure impartite a livello nazionale. Tale bando dovrà prevedere i necessari accorgimenti e dovrà essere accompagnato dalla giusta consapevolezza di una situazione in continua evoluzione e dall'obiettivo primario del “valore del contatto sociale”, tenendo sempre presente il rispetto delle prescrizioni previste, in particolare numeri e distanze; Individuazione ed allestimento di aree attrezzate per un’aggregazione spontanea in un contesto pedagogicamente studiato.

Recupero di aree verdi con gestione e fruizione controllata (ex Parco San Pietro), ripensamento della gestione del dopo scuola attraverso attività legate al territorio con proposte diversificate di gioco e di svago utilizzando la nostra sentieristica, spiagge, borghi;

Attività Commerciali in Genere:

Riformulazione del piano finanziario della raccolta dei rifiuti, che tenga conto dei risparmi generati per i minori costi di raccolta, spazzamento, smaltimento, in funzione anche delle attività chiuse nel periodo; Riduzione della TARI per le utenze commerciali, con azzeramento della parte variabile per i periodi di chiusura; Riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico ed azzeramento dello stesso in caso di ampliamento della superficie per il rispetto delle misure di distanziamento sociale che il governo imporrà a bar e ristoranti; Aumento gratuito delle superfici concesse in deroga, per garantire adeguata capacità in funzione del distanziamento sociale ; Piano di contributi o corsi gratuiti per l'aggiornamento dei manuali di autocontrollo di imprese di somministrazione di alimenti e bevande.

Attività Stabilimenti Balneari:

Riduzione o sospensione temporanea del canone comunale di locazione per le aree comunali asservite agli stabilimenti balneari; Ricalcolo della tassa sui rifiuti non più in base al criterio della superficie della spiaggia, ma ad un altro criterio che corrisponda alla nuova temporanea situazione (ad esempio: rapporto tra superficie ed ombrelloni della stagione 2019 e quello della stagione 2020 e riduzione proporzionale della tassa); Viste le limitazioni di accesso all'area bar/ristorante possibilità di servizio bar/ristorante agli ombrelloni con i dovuti accorgimenti in materia fiscale; Riorganizzazione delle spiagge libere, ponendo attenzione a misure per il controllo degli accessi, all’installazione di servizi igienici.

Per l’afflusso dei turisti nel fine settimana: Stabilire controlli sia a livello preventivo (per esempio:apposita app) che operativo sugli afflussi rispetto ai posti disponibili nelle spiagge e organizzare in modo preciso spiagge libere, parcheggi e servizi igienici pubblici. Rinvio alla 2021 delle relative pratiche di accatastamento degli stabilimenti e del conseguente versamento IMU previste per il 2020; Assunzioni stagionali negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali: spingere per una mozione a firma di tutti i sindaci dei comuni litoranei della provincia per chiedere agevolazioni contributive per le assunzioni dei lavoratori per la stagione 2020 in caso di contratti di durata uguale o superiore a, per esempio, 4 mesi.

Attività legate al Turismo:

Formulazione di un card di fidelizzazione con sconti sugli acquisti effettuati presso gli esercenti presenti sul territorio a favore delle famiglie che soggiornano nelle case per un periodo uguale o superiore a due settimane; Riorganizzazione di un rete di collegamento di offerta turistica sovra comunale mediante accordo con parchi, musei o attività legate allo attività sportive; Riduzione del versamento IMU ai proprietari di locali commerciali che li affitteranno temporaneamente o li concederanno in uso gratuito per l’apertura di temporary shop; Rinvio dell’applicazione della tassa di soggiorno al 2021".