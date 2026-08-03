Dramma in stazione ad Albisola, fissato l'ultimo saluto al 23enne Simone Scarrà

Verrà celebrato mercoledì 5 agosto alle 11.30 nella Chiesa Santa Maria dei Servi in Via Cecchi a Genova il funerale del 23enne Simone Scarrà investito mortalmente da un treno in stazione ad Albisola Superiore nelle prime ore del mattino di sabato scorso.

Residente con i genitori alla Foce, Scarrà aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in una discoteca albisolese. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe rimasto solo sulla banchina quando era stato colpito da un locomotore che lo aveva scaraventato contro una panchina.

A lanciare l'allarme sarebbero stati gli amici che arrivati sulla banchina della stazione, avrebbero notato un corpo a terra senza però collegarlo immediatamente alla sua assenza. Solo dopo circa quindici minuti, preoccupati per non riuscire a contattarlo, lo avrebbero chiamato al telefono. Uno di loro avrebbe quindi sentito squillare il cellulare vicino al corpo e riconosciuto l’amico dai pantaloni e dalle scarpe.

I soccorsi sanitari della Croce Verde, giunti sul posto insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia ferroviaria, avevano avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso dalle immagini della videosorveglianza, il giovane si trovava sul bordo della banchina quando era stato urtato dal mezzo ferroviario in transito verso Genova. Il violento impatto lo avrebbe poi sbalzato contro una panchina poco distante, senza lasciargli scampo.

Appassionato di calcio, giocava come attaccante in una società della Seconda Categoria genovese. Avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 29 ottobre.

"Con profondo dolore, la Presidentessa Cristina Erriu, a nome di tutta l'U.S. Angelo Baiardo, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti gli affetti di Simone Scarrà per la sua prematura e tragica scomparsa - il ricordo della società genovese - Simone aveva vestito con orgoglio la nostra maglia neroverde nella Leva 2002, lasciando il ricordo di un ragazzo che ha condiviso con noi un importante percorso sportivo e umano. In questo momento di immenso dolore, tutta la famiglia neroverde si stringe con affetto attorno ai suoi cari, condividendone il lutto".