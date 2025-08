Imu sul mercato ortofrutticolo di Pilalunga: accordo tra Savona e Quiliano per chiudere il contenzioso

Si chiude con un accordo transattivo il lungo contenzioso tra i Comuni di Savona e Quiliano riguardante il pagamento dell'Imuper il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Pilalunga. i mercato di Pilalunga è di proprietà del Comune di Savona, ma si trova in parte sul territorio del Comune di Quiliano, che negli ultimi anni aveva avviato una serie di accertamenti fiscali sull'immobile.

La disputa era iniziata con un avviso di accertamento per l'anno 2019, contestato dal Comune di Savona che sosteneva l’esenzione dell’Imu considerata la funzione pubblica del mercato, come previsto dalla legge regionale n. 1/2007. Una prima sentenza aveva dato ragione a Savona, ma in appello la Corte di Giustizia Tributaria della Liguria ha ribaltato il verdetto, ritenendo che la struttura fosse comunque idonea a produrre ricchezza e quindi soggetta a tassazione, indipendentemente dal proprietario o dall’uso concreto dell’immobile.

Nel frattempo, per le annualità dal 2020 al 2024, il Comune di Quiliano aveva sospeso gli avvisi di accertamento, in attesa della definizione della causa. Ora il Comune di Savona ha formalmente approvato il testo dell’accordo transattivo che prevede il pagamento dell’Imu dovuta per quegli anni, pari a 208.206 euro, da versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025. A questa cifra si aggiunge il pagamento dell’Imu per l’anno 2025, suddiviso in un acconto di 20.837 euro (da liquidare entro il 10 agosto) e un saldo previsto per dicembre.

L’accordo tra i due Comuni prevede la rinuncia a sanzioni e interessi, la compensazione delle spese legali, e la rinuncia da parte di Quiliano alla ripetizione delle spese del primo grado, già incassate.

La vicenda ha origine da una richiesta del Servizio Patrimonio del Comune di Savona, che aveva tentato di far classificare catastalmente il mercato come “categoria E” (immobile improduttivo di reddito e quindi non soggetto a Imu). Un primo successo in sede di giudizio è stato però annullato in appello, anche per una recente sentenza della Cassazione riguardante un caso simile a Genova.