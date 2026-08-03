Albissola Marina, "Energie in Gioco": laboratorio gratuito per costruire modellini ad energia solare

Mercoledì 5 agosto 2026, a partire dalle ore 21.00, sul Lungomare degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale "Le Vele" di Albissola Marina, si terrà "Energie in Gioco", laboratorio di costruzione di modellini ad energia solare.
Piccoli pannelli solari e motorini, scarti e ritagli di cartone e cartoncino, materiali di recupero, colori saranno gli ingredienti per costruire modellini come casette, navi, elicotteri… muniti di eliche che ruotano con l'energia del sole!
Aiutati dagli educatori e dai genitori, i bambini potranno assemblare le componenti elettriche del modellino e montarle sulla struttura da loro ideata. Sarà offerta la possibilità di scegliere il modello da realizzare presentando alcuni esempi già costruiti ed ogni bambino potrà portare a casa l’oggetto realizzato. Il laboratorio vede i genitori collaborare attivamente con i loro figli nella realizzazione di un oggetto unico ed originale, che porta a scoprire le potenzialità di un’energia pulita e sempre disponibile come quella fornita dal sole.
L'animazione è gratuita e la prenotazione gradita.
Sono previsti due turni, indicativamente h 21.00 e h 22.00 sino a disponibilità del materiale.
I minori devono essere affiancati da un adulto.
L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) Riviera del Beigua con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina.