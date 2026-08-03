"Parole ubikate in mare", ad Albissola incontro con Nando Dalla Chiesa per la presentazione de "La ragazza di Vicolo Pandolfini"

Sarà il sociologo e scrittore Nando Dalla Chiesa il protagonista dell'appuntamento in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, nell'ambito degli incontri culturali estivi organizzati sul territorio.

L'autore presenterà il suo ultimo libro, "La ragazza di Vicolo Pandolfini" (San Paolo), un'opera che intreccia memoria, storia e impegno civile, attraverso il racconto di una vicenda capace di riportare l'attenzione su temi sociali e umani di grande attualità.

A dialogare con Nando Dalla Chiesa saranno Renata Barberis, Giorgio Scaramuzzino e Silvia Schiaffino, che accompagneranno il pubblico in un confronto sui contenuti del volume e sui percorsi narrativi e culturali che lo hanno ispirato.

In un angolo silenzioso di Palermo, tra le inferriate di un giardino abbandonato e il profumo dei gelsomini, ha inizio la storia d’amore di una ragazza dagli occhi di smalto turchese. Ben oltre la narrazione biografica, Nando dalla Chiesa (sociologo e scrittore, Docente di sociologia all'Università Statale di Milano) consegna al lettore un ricordo toccante, in cui il ritratto indimenticabile della “ragazza di vicolo Pandolfini" - Emilia Cestelli, scomparsa nel 2021- è incastonato nella storia civile dell’Italia degli ultimi cinquant’anni.

La sua è una vita di grazia e di fierezza, in cui l’eleganza naturale nasconde un sorprendente coraggio, e la tenerezza per i più deboli diventa una scelta radicale. Il racconto evoca il dramma del terrorismo e della lotta alla mafia, e mostra come l’infinito si trovi nelle pieghe del provvisorio, celebrando la “piccola immortalità" di chi, lontano dai riflettori, ha saputo amare e lasciare un segno indelebile nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta.



