Finale, spiagge e sentieri: ecco la nuova ordinanza. Frascherelli: "Senza chiare linee guida giusto mantenere queste misure"

Sta cominciando a delinearsi, tra decreti presidenziali ed ordinanze varie, da parte dei diversi enti come Regioni o Comuni, l'avvio della cosiddetta "Fase 2". Un periodo che sarà contrassegnato, con la dovuta cautela, dal progressivo allentamento di alcuni limiti alla libertà di movimento.

Il descritto orientamento trova conferma anche nella nuova ordinanza firmata dal sindaco di Finale Ligure ed anticipata questa mattina (leggi QUI), che reinterpreta il contesto locale anche alla luce dei richiamati provvedimenti.

Viene meno, dunque, il divieto di raggiungere le località di Perti alto e Verzi durente i fine settimana, durante i quali sarà possibile accedere nuovamente ai moli e alla Piazza dei Pescatori di Varigotti.

Misure graduali quelle adottate dall'amministrazione finalese. Da lunedì 4 maggio infatti, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo DPCM, sarà possibile raggiungere la riva del mare per poter svolgere attività sportiva in acqua in forma individuale (surf, windsurf, nuoto, etc). Continuerà però a permanere il divieto di sostare sulla spiaggia: sarà consentito solo il breve percorso per raggiungere il mare, dopodiché l'attività sportiva dovrà essere svolta in acqua.

"Chiediamo ai Cittadini, ancora una volta, di avere pazienza - commenta il sindaco Frascherelli -. Finale ha dieci chilometri di costa e una spiaggia molto ampia. Fino a che non saranno disponibili dati precisi sulla capacità di diffusione del virus credo sia giusto contenere il forte richiamo che la spiaggia, in questa stagione, esercita su tutti noi".

"Spero, come tutti, che si possa tornare presto a incontrarci sulle meravigliose spiagge della nostra Città" conclude il sindaco di Finale.