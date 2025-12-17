Savona, accordo tra la Scuola Edile e la Croce Bianca: gli studenti rifaranno i servizi igienici della pubblica assistenza

Gli studenti della Scuola Edile rifaranno i servizi igienici nella sede della Croce Bianca di Savona.

È stato siglato ieri un protocollo d'intesa tra l'ente e la pubblica assistenza savonese nell'ambito del Progetto Work predisposto negli ambiti sociali.

Che permetterà così ad una classe di cimentarsi nei lavori partendo dalla fase di progettazione dopo aver effettuato i rilievi nella sede di Corso Mazzini.

All'inizio del 2026 scatteranno i lavori e l'intervento si concluderà entro fine maggio. Gli studenti si occuperanno di rifare prima due bagni e successivamente gli altri due garantendo una fruibilità.

In passato interventi di questo tipo erano stati effettuati per la Croce Rossa di Quiliano/Vado.

"Sono iniziative che accogliamo con favore perché danno modo ai ragazzi di mettere in pratica all'esterno ciò che imparano a scuola - dice il Preside Alberto Formento - Crescono sotto l'aspetto lavorativo e personale e possono dimostrare ciò che hanno imparato. E all'esterno possono apprezzare la bontà del lavoro che facciamo. Vogliamo formare ragazzi professionalmente che quando escono di qua abbiano competenze con una cultura della sicurezza".

"L'esperienza del volontariato noi la viviamo quotidianamente, abbiamo dei giovani che stanno aspettando i ragazzi della Scuola Edile all'opera e penso che ci possa essere tra loro un'integrazione umana sociale e tecnica. È la prima esperienza, siamo contenti di farla e non vediamo l'ora che inizi" ha continuato il presidente della Croce Bianca Giovanni Carlevarino.

Gli studenti saranno seguiti dagli insegnanti Daniele Prefumo e Paolo Nigro.