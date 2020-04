Emergenza Coronavirus, Toti: “Da giorni si è appiattita la curva dei decessi, i dati confermano che l’epidemia sta mollando la presa in Liguria” (VIDEO)

Dopo la pubblicazione dei dati odierni (leggi QUI), in serata si è tenuta la consueta conferenza stampa di Regione Liguria aperta dall’intervento del governatore Giovanni Toti.

“Da due giorni la curva dei decessi si è appiattita, i dati confermano che l’epidemia sta mollando la presa sul nostro territorio regionale - ha dichiarato il presidente Toti - riteniamo che le nostre ordinanze siano legittime, nel fine settimana aggiorneremo il quadro normativo in relazione al decreto del Governo che entrerà in vigore la notte di domenica in modo da dare un impianto di diritto e di doveri ai cittadini che sia sufficientemente chiaro. Rappresenta alcuni elementi di caos ma che cercheremo di rendere il più ordinato possibile. Con il Ministro Boccia abbiamo rivendicato il diritto e dovere delle Regioni di applicare norme per territori diversi tra loro in qualsiasi latitudine della nostra penisola. Tutte le Regioni hanno emesso ordinanze differenti da quelle del Governo. Il concetto chiaro è che riteniamo, per avere un giusto trattamento, di poter applicare in autonomia alcuni dei principi che il Governo pone. La Liguria ha esigenze importanti in termine di riaperture”.

“Continua il monitoraggio delle RSA con massima attenzione per le situazioni più critiche - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - sono soprattutto le strutture più piccole ad avere difficoltà nella gestione e tutto questo dovrà essere spunto di riflessione per la situazione delle residenze sanitarie sul territorio ligure. Abbiamo attrezzato la rete ospedaliera e dobbiamo attrezzare anche i luoghi che ospitano i nostri anziani”.