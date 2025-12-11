Simboli nazifascisti compaiono su un muro a Legino: la denuncia di Vivere Leze

Svastiche, il simbolo delle SS e una croce celtica sono comparsi nelle scorse ore su un muro del quartiere Legino, in via Pietragrossa. A segnalarlo è stato il gruppo Vive Leze, che ha pubblicato le immagini sul proprio profilo social, denunciando l’ennesimo episodio di vandalismo a sfondo estremista nella zona.

I componenti del gruppo hanno immediatamente provveduto ad avvisare le autorità competenti, affinché vengano presi i provvedimenti necessari e si proceda alla rimozione dei simboli. «Ma c'è anche preoccupazione per un fenomeno che negli ultimi anni si è ripresentato con una certa frequenza in varie aree della città.

Le svastiche e la croce celtica sono storicamente associate a ideologie razziste, antisemite e neonaziste; una provocazione che ha immediatamente suscitato indignazione tra residenti e associazioni locali.