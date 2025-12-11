 / Cronaca

Cronaca | 11 dicembre 2025, 15:00

Dego piange Ivana Capobianco, titolare della lavanderia sartoria "Antichi Mestieri"

Il vice sindaco Ghione e i clienti la ricordano come una donna sorridente, sempre pronta a offrire consigli e aiuto

Il paese di Dego è sconvolto dalla notizia della scomparsa di Ivana Capobianco, titolare della lavanderia sartoria “Antichi Mestieri”. Conosciuta e apprezzata per la sua professionalità e il carattere solare, lascia un vuoto profondo nella comunità.

"Una donna sempre sorridente e pronta a scherzare – ricorda il vice sindaco Corrado Ghione – non era originaria di Dego, ma amava profondamente il paese e spesso mi offriva piccoli suggerimenti per migliorarlo. La notizia della sua scomparsa mi ha sconvolto… mancherà a tutti"

Anche i clienti la ricordano con affetto. Gentile e disponibile, era pronta a offrire consigli su ogni capo affidatole. "Ho un bel ricordo di lei – racconta una cliente – era una persona straordinaria". 

Per consentire a tutti di ritirare i capi rimasti in lavorazione, la sartoria resterà aperta domenica 14 e martedì 16 dicembre, dalle ore 9:00 alle 18:00 senza interruzioni.

Graziano De Valle

