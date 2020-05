La canzone "Sylvie Vartan" diventa un video musicale: il progetto lanciato dall'autore cairese Marco Francia

Una nuova sfida per l'artista cairese Marco Francia. Il cantautore dei gruppi valbormidesi "Animal House" e "Bambalaus", e con un trascorso in altre formazioni locali come "Ephin", "R&R Blues" e "Definitivo", ha presentato nella giornata odierna sulle sue pagine Facebook (CLICCA QUI) il progetto di un video musicale del suo brano attualmente in produzione: “Sylvie Vartan”, dal nome della showgirl della Rai degli anni 70.

"Ho bisogno del vostro aiuto - spiega sul famoso social cantante Marco Francia, finalista nel 2018 al premio "Panseri" - per realizzare il videoclip musicale, sono alla ricerca di filmati in 'super 8/8 mm' che riguardino gli anni 60/70/80".

"Oltre ad accompagnare la canzone, questo video potrebbe diventare un vero e proprio omaggio al nostro paese" aggiunge Francia.