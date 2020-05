Intervento del personale sanitario e dell’elisoccorso, nel pomeriggio odierno, a Sassello per portare soccorso ad un uomo di 86 anni vittima di un malore che lo ha colpito nella sua abitazione in via Badano. L’allarme è scattato attorno alle 15.30.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato accompagnato in volo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.