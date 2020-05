Alassio, assistenza domiciliare comunale: nessun caso di Covid-19

“Grazie all’ottimo lavoro di gestione e di interazione tra Comune e la cooperativa Cooperarci, a cui è affidato il servizio di assistenza domiciliare - commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Dott. Giacomo Battaglia - siamo riusciti a mantenere attivo il servizio, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, preservando la salute degli assistiti e delle operatrici. Sono infatti lieto di annunciare che ad oggi, non ci sono stati casi di Covid-19 tra i 59 gli utenti e le 5 OSS in servizio e la Coordinatrice”.



Questo ottimo risultato è stato ottenuto grazie ad alcuni piccoli accorgimenti: nel momento in cui è stata dichiarata la pandemia si è deciso di sospendere le visite organizzate a chi aveva la possibilità di avere supporto dalla propria famiglia, garantendo un servizio a “chiamata” nel momento in cui l’utente aveva una comprovata necessità di essere assistito da una operatrice. Questa riduzione delle visite a domicilio se non per motivi importanti ha ridotto gli accessi nelle abitazioni e di fatto ridotto le possibilità di contagio. Ciò non ha comunque allontanato le operatrici del servizio a domicilio dai loro utenti che ogni giorno venivano contattati telefonicamente grazie alla organizzazione precisa e puntuale della Cooperativa.



Con il passare del tempo e le esperienze acquisite sul campo sulle norme di sicurezza, si è deciso di reintegrare alcuni servizi a tutti gli utenti aventi diritto, proprio per non lasciarli soli in un momento così delicato, ma mai dimenticando di adottare tutte le misure adatte a ridurre i contagi indossando i DPI obbligatori per legge e mantenendo la distanza sociale.

"Un ringraziamento speciale - afferma l’Assessore Battaglia - va alle operatrici che nonostante il periodo difficile e delicato, hanno continuato a lavorare sul campo portando ogni giorno un sorriso – anche se sotto la mascherina- a tutti i nostri anziani, alla Coordinatrice Elisa Marchiori, alla Responsabile del Servizio Politiche Sociali Ivana Sirtori alle Assistenti sociali e a tutti i collaboratori".