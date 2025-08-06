 / Cronaca

Lite in centro ad Albenga degenera: uno ferito con un coltello, indagini in corso

È successo in viale Italia, in zona ex cinema Astor

Una lite scoppiata nel tardo pomeriggio ad Albenga ha richiesto il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’episodio si è verificato intorno alle 19.20 in viale Italia,.

Secondo quanto ricostruito, nelle vicinanze dell’ex cinema Astor, due uomini hanno iniziato a discutere animatamente, ma il confronto verbale è rapidamente degenerato in uno scontro fisico. Uno dei due ha fatto uso di una catena, l’altro ha estratto un coltello, colpendo e ferendo l’avversario.

Immediato l’allarme da parte dei presenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il personale della Croce Bianca di Albenga e il 118 con automedica.

Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona.

I carabinieri stanno ora completando l’identificazione dei coinvolti e cercando di ricostruire le motivazioni del gesto.

