Numeri confortanti, quest’oggi nella nostra regione per il pur sempre tragico bollettino dei decessi per Coronavirus. In provincia di Imperia infatti non si è registrato nessun morto nelle ultime 24 ore.

Un singolo decesso agli ospedali Galliera di Genova (una donna di 81 anni), e un altro presso la Asl 5 di La Spezia (una donna di 83 anni residente a Framura e ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana).